Девушку в сауне сочли слишком сексуальной и попросили прикрыться

В спортивном комплексе города Аксбридж, Лондон, девушку попросили прикрыться полотенцем, поскольку другие посетительницы центра сочли ее наряд слишком сексуальным. Об этом сообщает газета The Sun.

24-летняя Карер Николь Бернардокки (Carer Nicole Bernardocchi) плавала в бассейне в черном слитном купальнике с высокими прорезями для ног. Затем она пошла в сауну с женихом и его братом. «Перед походом в сауну я зашла в раздевалку, где несколько мамаш окинули меня осуждающим взглядом. Но я не придала этому особого значения», — вспоминает британка.

Когда они находились в парилке, к ним постучалась одна из работниц центра. «Она хотела поговорить со мной наедине, — утверждает Карер. — Она сказала мне, что несколько мам пожаловались на мой неподобающий купальник и попросили меня обернуться в полотенце. Я была шокирована».

Девушка не стала выполнять просьбу сотрудницы комплекса и ушла в раздевалку. «Мой жених считает, что это дискриминация моего тела. Я чувствовала себя ужасно. Я не хотела уходить, но у меня не оставалось другого выбора. Все это было очень унизительно, — подчеркнула Карер. — Если у меня сексуальное тело, это не значит, что я выгляжу неподобающе для бассейна».

Представители спортивного комплекса, где произошел инцидент, отказались от комментариев.

Ранее в феврале девушка, которая переехала из Саудовской Аравии в Канаду, похвасталась в Twitter откровенным снимком в бикини и попала под шквал критики. Пользователи сети из Саудовской Аравии попытались затравить ее за внешний вид. Многие утверждали, что она выставила себя голой.

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