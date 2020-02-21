Российский поезд-снегоуборщик произвел фурор в Финляндии

Российский поезд для расчистки железнодорожных путей произвел фурор в Финляндии, сообщил РИА Новости представитель Агентства транспортной инфраструктуры страны Маркку Нуммелин.

«Поезд по борьбе со снегом прибыл на испытания. Цель эксперимента — определить, можно ли использовать данное оборудование для улучшения технического обслуживания железных дорог в Финляндии», — сказал специалист.

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По его словам, российская снегоуборочная машина СМ-7 пробудет на испытаниях на севере Финляндии до конца февраля, после чего может быть принято решение о приобретении данного поезда.

В феврале 2019 года в китайском сегменте интернета появились изображения высокоскоростного поезда для российских железных дорог.

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