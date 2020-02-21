Адвокат Водонаевой раскритиковала идею о женской партии Валерии

Адвокат Екатерина Гордон, которая представляет интересы телеведущей Алены Водонаевой, раскритиковала идею о женской партии певицы Валерии (настоящее имя Алла Перфилова). Она написала об этом пост на своей странице в Instagram.

Гордон написала, что Валерия — не тот человек, который может объединять. Она назвала певицу безучастной и добавила, что ничего не знает о ее гражданской позиции, мыслях или законопроектах. «Вы не задумывались, почему Валерия не торкает?! Ну просто вообще не вызывает сильных эмоций? Вечный хорошист...Да просто потому что в Валерии нет ни гениальности, ни смелости. Валерия — это не человек с позицией, это или артист продюсера [Александра] Шульгина, или артист продюсера [Иосифа] Пригожина», — написала она.

Адвокат назвала ее человеком, не вызывающим негатива или позитива. «Такое впечатление, что это Пригожин решил, что пора жене спродюсировать партию», — добавила Гордон. Она назвала все это лживым и порекомендовала «запариться реальной жизнью женщин России» прежде, чем создавать «женскую партию». Гордон заключила, что все остальное — профанация.

Ранее 21 февраля сообщалось, что певица Валерия планирует создать политическую партию и принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом рассказал ее муж продюсер Иосиф Пригожин.

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