Легально обосноваться в США станет сложнее

Власти США готовятся ввести новые миграционные правила, благодаря которым легально обосноваться в стране иностранцам станет сложнее, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Новый порядок направлен на более строгое определение финансовой обеспеченности кандидатов на получение грин-карты — вида на жительство в США. Теперь миграционные власти будут проверять, пользовался ли человек в последнее время социальной помощью от государства.

Авторство новой нормы принадлежит помощнику президента Дональда Трампа Стивену Миллеру. Поправки в действующие правила были разработаны летом прошлого года и окончательно вступят в силу 24 февраля. Юридическая возможность для этого появилась после того, как Верховный суд снял правовые ограничения.

Отмечается, что новый порядок основывается на принципе, согласно которому новые члены американского общества должны быть финансово независимы и «не зависеть от щедрости налогоплательщиков США».

Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерениях сократить миграционные потоки в страну. В частности, он намеревался отменить лотерею грин-карт, однако пока не предпринял для этого каких-либо действий. Кроме того, в конце января вступили в силу ограничения при выдаче туристических виз беременным женщинам — теперь им придется доказывать, что целью поездки не является рождение ребенка на территории США, что автоматически позволило бы ему получить американское гражданство.

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