В России задумались о запрете грин-карт

В России могут запретить проведение американской лотереи грин-карт. Такой шаг может стать ответом на недопуск российской делегации на Генассамблею ООН, сообщают «Известия» со ссылкой на международный комитет Госдумы.

По словам зампреда думского комитета по международным делам Алексея Чепа, Россия не должна оставлять без ответа такой укол со стороны США. Одной из мер, отметил Чеп, может быть отмена лотереи на получение грин-карт на территории РФ. Он допустил, что российская сторона может ограничить доступ к сайту, где регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов для лотереи.

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Как сообщалось ранее, 10 российских политиков не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. Представитель Госдепартамента США заявила, что решение о выдаче визы принимается индивидуально, а также в соответствии с законом. Американское посольство отказалось комментировать ситуацию, назвав инцидент «частным случаем».

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что заместителя посла США в России вызвали в МИД и выразили ему официальный протест российской стороны.

Члены Совета Федерации должны были принять участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября.

Программу розыгрыша виз Diversity Immigrant Visa реализует Госдеп США. Ежегодно разыгрывается 55 тысяч виз для граждан стран с низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты. Компьютер определяет победителей лотереи путем случайного выбора.

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