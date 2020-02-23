Самбурская объяснила свое желание уехать из России

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская заявила, что хочет временно уехать из России и бездельничать. Об этом она написала в своем Instagram.

«Знаешь, какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности. Пусть сбудется», — заявила она.

Подписчики спросили Самурскую, в чем причина такого желания. Телеведущая ответила: «холод собачий».

8 января Самбурская пожаловалась на «русское быдло» во время отдыха на Бали (Индонезия). По ее словам, спустя неделю спокойного отдыха кто-то из отдыхающих очень громко включил русский рэп через Bluetooth-колонку, из-за чего музыку было слышно на весь пляж.

Самбурская — новая ведущая шоу «Ревизорро» на канале «Пятница!», до этого проект вела Елена Летучая. Актриса также является одной из самых популярных Instagram-блогеров в России. На нее подписаны 10,8 миллиона пользователей. Также снимается в фильмах и сериалах.

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