Самбурская рассказала о срыве договоренностей с театром

Российская актриса Настасья Самбурская рассказала, что договоренности с театром на Малой Бронной о спектаклях до конца сезона были сорваны. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, это произошло из-за предложенных режиссером Антоном Яковлевым условий. «Театру было удобно, чтобы играла все спектакли я. Потому что у театра нет денег и нужно делать кассу», — написала актриса. Она подчеркнула, что Яковлев предложил собственные условия, тем самым сорвав установленное соглашение. К посту актриса прикрепила скрины сообщения режиссера, который объяснял ей необходимость ввода новой актрисы на ее роль. «Это очевидный производственный процесс», — указал он.

О том, что Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной, стало известно 8 мая. Поводом для такого решения она назвала неуважительное отношение со стороны Яковлева. Артистка обвинила режиссера в том, что ее вывели из состава труппы раньше времени, и призвала зрителей сдавать билеты, купленные на спектакли с ее участием.

Яковлев, в свою очередь, сказал, что Самбурская «на пустом месте разводит хайп», и обвинил исполнительницу в создании «нелепой вульгарной интриги».

Место Самбурской в театре заняла актриса Елена Николаева.

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