В США назвали преимущества «странного» российского патрона

Российский патрон калибра 12,7 х 55 миллиметров является одним из самых странных боеприпасов, находящихся в активном использовании. Его преимущества назвали авторы американского издания The National Interest.

Они отметили, что толстый, но при этом короткий корпус оптимизирован для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с низкой скоростью. По мнению журналистов, это делает патроны полезными для различных целей — в том числе позволяет поражать противника в современном бронежилете.

Патроны такого калибра используют при стрельбе из снайперских винтовок ВССК и револьверов РШ-12. Кроме того, издание отмечает и штурмовой автомат АШ-12, в котором также могут применяться эти патроны. Автомат отличается от традиционного огнестрельного оружия эргономическими особенностями.

В декабре 2019-го в США сравнили советский автомат Калашникова (АК-47) и американскую автоматическую винтовку М-16, которые использовали в войне во Вьетнаме. После запуска АК-47 в производство было изготовлено более 75 миллионов единиц этого автомата в разных модификациях, что стало оружейным рекордом.

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