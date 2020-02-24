КПП в Донбассе изменят график работы

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе изменят график работы. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

По информации ведомства, все КПП переходят на весенний график работы — с 8:00 до 19:30 мск. В зимнее время пропуск автомобилей и граждан осуществлялся с 9:00 до 18:00 мск.

С 2015 года между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) действует пропускной режим. Въехать или выехать из ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию России.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

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