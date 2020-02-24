Лещенко предложил затравленной за поздравление с 23 Февраля Maruv спеть дуэтом

Народный артист РСФСР Лев Лещенко предложил украинской исполнительнице Анне Корсун, более известной как Maruv, которую комментаторы затравили за ее пост с поздравлением с 23 Февраля, спеть дуэтом. Об этом российский певец рассказал в беседе с Telegram-каналом «Подъем».

Он признался, что несколько лет следит за творчеством певицы. «Это потрясающая совершенно певица, очень красивая и продуктивно работающая, великолепно двигается. Это явление в европейской жизни, я считаю: необычная, очень стильная, очень профессиональная», — сказал артист.

Лещенко отметил, что не знаком с Maruv лично, однако посоветовал ей «бросать эту родину, которая ее гнобит и не воспринимает», и приехать в Москву. «Мы ей поможем. Будет выступать и радоваться жизни», — заключил певец.

Такого же мнения придерживает и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. «Просто на Украине живут дебилы. Уже сколько лет там происходит (и все об этом знают) дебилизм и идиотизм. А ей надо оттуда валить в Россию», — сказал он в беседе с «Подъемом».

24 февраля Maruv нецензурно ответила комментаторам, раскритиковавшим ее пост с поздравлением с 23 Февраля. «У меня опять развелся срач в комментариях из-за того, что я поздравила мужчин с 23 Февраля. У меня папа служил, дедушка служил в Советской армии, хочу и поздравляю», — написала артистка и нецензурно выругалась.

В 2014 году власти Украины отказались от празднования Дня защитника Отечества 23 февраля. Праздник перенесли на 14 октября. Помимо этого, Украина запрещает коммунистическую символику.

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