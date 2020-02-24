Белый дом ответил на сообщения о вмешательстве России в президентские выборы

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли ответил на сообщения СМИ о вмешательстве России в президентские выборы США в 2020 году. Он назвал подобные новости абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу. Его слова прозвучали в эфире телеканала Fox News.

Гидли заявил, что началась очередная охота на ведьм. По его словам, за «ложными утечками» стоит конгрессмен-демократ Адам Шифф, возглавляющий комитет по разведке. По мнению Гидли, Шифф хочет навредить Трампу.

Ранее The Washington Post сообщила, что американские чиновники обвинили Россию в помощи Сандерсу. Отмечалось, что Россия пытается помочь его президентской кампании. Дональд Трамп назвал это началом кампании по дезинформации. Сандерс призвал российского лидера Владимира Путина не участвовать в американских выборах.

В апреле прошлого года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США.

Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

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