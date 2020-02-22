Президент США Дональд Трамп отреагировал на обвинения во вмешательстве России в американские выборы 2020 года. Он прокомментировал заявление о помощи Москвы кандидату в президенты США от Демократической партии Берни Сандерсу на своей странице в Twitter.

Трамп написал, что Демократы в Конгрессе начинают кампанию по дезинформации. По его словам, фейковые новости о том, что Россия симпатизирует Сандерсу, помогут им сместить кандидатуру с выборов. Представители Демократической партии намерено сообщают, что Россия хочет победы Трампа или Сандерса, добавил он.

Также он написал еще один посвященный этой теме пост в Twitter в субботу, 22 февраля. В нем американский лидер назвал представителей Демократической партии бездельниками. По его словам, они не хотят, чтобы Сандерс стал кандидатом от них, поэтому у него плохие шансы. «Все опять сфальсифицировано против Берни Сандерса», — добавил Трамп.

Ранее The Washington Post сообщила, что американские чиновники обвинили Россию в помощи Сандерсу. Отмечалось, что Россия пытается помочь его президентской кампании. Сандерс призвал российского лидера Владимира Путина не участвовать в американских выборах. «В 2016 году Россия использовала интернет-пропаганду, чтобы посеять раскол в нашей стране, и я понимаю, что они повторяют это в 2020 году», — добавил политик.

В апреле прошлого года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США.

Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

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