Названы причины изменения размера пенсии

Размер пенсии гражданина России может быть изменен при установлении надбавки на нетрудоспособного иждивенца. В случае достижения совершеннолетия эта надбавка снимается. Об этом рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с «Парламентской газетой».

По ее словам, размер пенсии также может измениться при достижении пенсионером восьмидесятилетнего возраста. Бибикова пояснила, что в этом случае размер фиксированной выплаты удваивается и, соответственно, увеличивается и размер пенсии.

Законодатель подчеркнула, что уменьшиться пенсия может только если при ее назначении была допущена ошибка.

Также Бибикова напомнила, что с 2010 года в России действует норма, согласно которой неработающий пенсионер не может получать матобеспечение в общей сложности ниже, чем прожиточный минимум в конкретном регионе, где он зарегистрирован.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии проиндексируют на 6,1 процента. Социальная пенсия — это минимальная пенсионная выплата. Ее получают россияне, которые в силу разных обстоятельств не заработали трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии. Одновременно вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и пенсии участников Великой Отечественной войны. Также увеличатся выплаты жителям блокадного Ленинграда, россиянам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и другие выплаты.

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