Боровшийся с загрязнением Черного моря активист бежал в Европу из-за угроз

Российский экоактивист и блогер Сергей Пинягин, который последний год боролся с загрязнением Черного моря сливными отходами, уехал из России в Европу из-за поступающих ему угроз и уголовного преследования. Он планирует просить политического убежища в Германии, сообщил активист в своем Instagram.

В опубликованном видео он рассказал, что бежал, потому что на него заведено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») из-за избиения мужчины, который напал на его жену. «Мне пришлось уехать из страны, чтобы не сесть в тюрьму за то, чего я не делал», — пояснил Пинягин.

По его словам, с ноября 2018 года на него и его семью было совершено несколько нападений после того, как он обличил некоторых чиновников в коррупции. За несколько дней до отъезда на него оказывала давление администрация Темрюкского района Краснодарского края, где от него требовали «оболгать себя и своих товарищей».

«Я пытался действовать в рамках законодательства, но это не возможно. У нас нет ни судов, ни защиты от полиции. Есть только насилие над здравым смыслом», — добавил активист.

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