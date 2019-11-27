Желанию российской молодежи уехать из России нашли объяснение

Менее пяти процентов молодых россиян хотят уехать из страны навсегда. Большинство же (41 процент) хочет посмотреть мир, получить иностранное образование, поработать за границей, а потом вернуться, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Желающих уехать из России на постоянное место жительства среди молодых людей до 35 лет оказалось 4,8 процента. 40 процентов опрошенных сообщили, что не уедут жить за границу ни при каких обстоятельствах.

Опрос проводился с 21 октября по 1 ноября. В нем приняли участие почти 9,5 тысячи человек в возрасте от 14 до 35 лет.

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