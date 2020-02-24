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Названы вредные для сна продукты

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Немецкий эксперт по питанию Хайдрун Шуберт назвал вредные для сна продукты. Об этом пишет Focus.

Выяснилось, что сну могут помешать сырые овощи, поскольку активизируют работу пищеварительного тракта. Эксперт отметил, что это мешает организму перейти в фазу глубокого сна. Также, по словам Шуберта, вредными для сна являются чили и имбирь. Эти продукты также ускоряют обмен веществ и могут повысить температуру тела.

В списке также оказалась солодка. В травянистом растении, по словам диетолога, содержится много глицирризиновой кислоты, которая повышает давление и влияет на водно-солевой баланс.

Среди вредных для сна продуктов оказались также шоколад и напитки с содержанием кофеина. Шуберт порекомендовал людям, страдающим бессонницей, отказаться от поздних ужинов, чтобы дать организму время настроиться на отдых.

В декабре прошлого года ведущая «Жить здорово!» Елена Малышева сообщила, что сахар, белый хлеб и рис могут влиять на качество сна. По ее словам, рафинированные углеводы, содержащиеся в таких продуктах, отрицательно влияют на организм, поэтому «бессонница кажется легкой мелочью на фоне более серьезных проблем со здоровьем». Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний.

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