Стали известны взгляды россиян на аренду жилья в Москве — около трети столичных квартиросъемщиков считают, что снимать жилплощадь предпочтительнее, чем покупать. При этом арендаторы не планируют постоянно оставаться в съемной квартире, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно результатам исследования, 68 процентов граждан считают эту меру вынужденной и в перспективе планируют приобрести собственную квартиру, тогда как оставшиеся 32 процента предпочитают аренду покупке недвижимости. При этом 73 процента арендаторов не собираются съезжать со съемной квартиры в промежутке от одного года до пяти лет. Продолжить арендовать столичную жилплощадь в течение нескольких месяцев намерены 18 процентов опрошенных, и всего девять процентов нацелены на долгосрочный наем (от десяти лет).

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В числе основных преимуществ аренды перед приобретением собственной квартиры съемщики называют свободу от долгосрочных финансовых обязательств, возникающих при использовании ипотеки, а также от ответственности за содержание дорогостоящего жилья. Многие ценят возможность смены места жительства в любой момент и отсутствие необходимости платить налог на недвижимость. По мнению риелторов, пройдет не менее десяти лет, прежде чем взгляды россиян изменятся. Как считают в агентстве, граждане укоренились во мнении, что владение жильем является гарантом стабильности. И сегодня собственная квартира для многих россиян — самый серьезный актив.

Ранее стало известно, что самая дешевая съемная квартира в Москве находится в районе Южное Бутово. Лот общей площадью 38 квадратных метров предлагается арендаторам по ставке 24 тысячи рублей в месяц. На втором месте рейтинга квартир с минимальной стоимостью аренды — также «однушка» в Южном Бутово, которую предлагают снимать за 25 тысяч рублей в месяц. Третью строчку списка заняла однокомнатная квартира со стоимостью найма 26 тысяч рублей, расположенная недалеко от станции метро «Новогиреево».

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