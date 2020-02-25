Россиянин выкинул с пятого этажа укусившую его собаку

Житель Красноярска выкинул из окна пятого этажа собаку за то, что она укусила его, пока тот спал. Об этом РИА Новости рассказали в городском управлении МВД.

«С его (мужчины) слов, он разозлился за то, что она укусила его спящего», — сказали агентству в пресс-службе ведомства.

Инцидент попал на камеры наблюдения. РИА Новости не публикует видео, но пишет, что на нем видно, как питомец падает в снег. Он немного полежал, встал и побежал, прихрамывая.

Пес породы той-терьер принадлежит матери россиянина. Она отвезла его в ветклинику.

Полиция проводит проверку. После заключения ветеринаров о состоянии собаки будет принято процессуальное решение.

В середине февраля жителя Хабаровского края приговорили к трем годам и девяти месяцам колонии за смерть собаки родственников, которую он жестоко избил.

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