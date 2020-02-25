На Украине поведали о глобальной тактике России

Глобальная тактика России — подчинить Украину, при этом одни российские политики хотят сделать это военным способом, другие — гибридным. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью порталу Liga.net.

По его словам, в России существуют группы влияния, которые не хотят выполнения минских соглашений. «В свое время Лавров проговорился об их доктрине. Они говорят, что защищают не россиян, а русскоязычных. Поэтому они сегодня раздают паспорта налево и направо», — поведал Данилов, добавив, что вопрос языка по этой причине является «крайне важным» для Украины.

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Секретарь СНБО считает, обострение ситуации в Донбассе 18 февраля было спланировано одной из «групп влияния» к заседанию Совета Безопасности ООН. «Если вы обратили внимание, в тот же день появился указ [российского лидера Владимира] Путина об увольнении одного из его помощников, господина [Владислава] Суркова», — отметил Данилов. Он также сообщил, что украинские власти не изменят «курс на окончание войны», поскольку это абсолютное желание большинства населения страны.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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