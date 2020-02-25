Глава СНБО Украины назвал слово «Донбасс» элементом войны с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признался, что не слишком любит слово «Донбасс» из-за его идеологизированности. Об этом он заявил в интервью Liga.net.

По его мнению, когда люди употребляют исторические названия регионов, например, Донбасс или Галичина (соответствует территории примерно трех современных областей на западе страны), они подсознательно отделяют их от Украины. И этим приемом активно пользуется Россия, делая слово «Донбасс» элементом гибридной войны, указал Данилов.

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«Потом они (Россия — прим. «Ленты.ру») говорят, что это какая-то отдельная нация — жители Донбасса. Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся», — объяснил он и подчеркнул, что не подконтрольные Киеву территории на юго-востоке страны следует называть только частями «оккупированных» областей Украины.

Он подчеркнул, что жители Донбасса — такие же украинцы, как жители другой части страны, и окончания войны хотят миллионы граждан, которые имеют в зоне боевых действий родственников. Он также подчеркнул, что винить оставшихся на неподконтрольных территориях мирных жителей нельзя, однако Киев не собирается амнистировать тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.

В данный момент СНБО работает над концепцией так называемого «ментального» возвращения Донбасса, то есть с помощью информационной войны. Эти меры президент Владимир Зеленский анонсировал сразу после своего избрания.

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