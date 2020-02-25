Киев раскрыл подробности идеи совместного патрулирования Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов раскрыл подробности ранее озвученной идеи патрулирования российско-украинской границы в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом он рассказал порталу Liga.net.

По его словам, речь идет исключительно о создании совместных патрулей, которые будут действовать не на границе, а на всей территории самопровозглашенных республик Донбасса. Данилов поведал, что к патрулированию планируется привлекать жителей региона, имеющих украинские паспорта и местную регистрацию.

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«Как будут формироваться патрули — это уже вопрос протоколов и согласований. В этом однозначно должна принимать участие какая-то международная институция: пусть это будет ОБСЕ или любая другая, их в мире много и все за мир», — заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что с жителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса надо общаться, в том числе по вопросам проведения местных выборов. «Намного проще было бы построить тоталитарный режим и сказать: никаких выборов, вводим военное положение. Но это уже на абсолютно крайний случай», — рассказал секретарь СНБО.

Ранее Данилов поведал, что украинские пограничники должны стоять на границе, а силовики — контролировать прилегающую территорию. Он подчеркнул, что местные жители смогут принять участие в патрулях, если они не являются «боевиками, которые убивали украинцев».

18 февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отверг идею патрулирования российско-украинской границы в Донбассе совместно с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Он заявил о необходимости создания совместных полицейских сил с участием ОБСЕ.

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