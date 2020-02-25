Объяснена любовь россиян к пересадкам

Половина российских путешественников выбирают стыковочные рейсы из-за их стоимости. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса для поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно полученным данным, 17 процентов всех бронирований приходится на перелеты с пересадками. 50 процентов опрошенных объяснили свою любовь к таким рейсам желанием сэкономить. Как отмечают специалисты, иногда разница в цене между стыковочными и прямыми рейсами может достигать семи тысяч рублей и выше.

При этом 20 процентов россиян признались, что вынуждены летать с пересадками, поскольку до некоторых пунктов назначения прямого авиасообщения не существует. Другие 20 процентов специально делают остановку, чтобы разнообразить поездку и уместить два путешествия в одно.

Оставшиеся 10 процентов считают, что длительные перелеты переносятся лучше, если разбить их на несколько небольших. В связи с этим пассажиры предпочитают лететь на Мальдивы, в Таиланд или на Бали с остановками в Дубае, Дохе или Стамбуле, несмотря на наличие прямых рейсов из Москвы.

В октябре 2019 года эксперты в сфере туризма развеяли популярные мифы о путешествиях и дали советы по экономии бюджета во время отдыха. Так, например, уверенность многих туристов в том, что покупка билетов туда-обратно может обойтись дешевле, чем перелет в одну сторону, оказалась заблуждением.

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