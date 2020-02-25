Секретарь СНБО Украины предрек развал России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о сложном положении России и предрек ей развал, сообщает портал Liga.net.

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По его словам, у России существуют демографические проблемы, «сложные религиозные вопросы» и непростые двусторонние отношения с Китаем. Поэтому, считает Данилов, президент России Владимир Путин «выбирает внешнего врага» для объединения россиян.

По его словам, время распада России будет зависеть от цен на нефть и газ, а также влияния коронавируса на экономику Китая. «Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен», — отметил Данилов.

11 февраля украинский президент Владимир Зеленский назвал «единственный реально опасный шаг» для России. По его словам, захват Украины приведет к серьезному внутреннему конфликту в стране и в этом случае Россию ждет «распад в том виде, в котором она сейчас существует».

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