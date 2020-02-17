Сенцов предрек дестабилизацию и конфликты в России

Украинский режиссер Олег Сенцов предрек России внутреннюю дестабилиазцию и гражданские конфликты после президентских выборов 2024 года. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

Сенцов считает, что в России возможна «ситуация с дворцовым переворотом» или революцией, которая приведет к смене власти в стране. По его мнению, такие сценарии представляются невозможными, однако, заявил режиссер, нужно помнить о событиях февраля 1917-го и августа 1991-го годов.

Материалы по теме Разбирают по кускам Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?

«Эти вещи происходят всегда неожиданно, но они всегда возможны и предсказуемы. Поэтому при крахе этой власти любой человек, пришедший после [президента России Владимира] Путина, столкнется с дестабилизацией внутри страны», — заявил Сенцов, подчеркнув, что если это случится, Украина должна при помощи западных партнеров «занять жесткую позицию по непризнанию новой власти без возврата наших территорий».

В то же время он подчеркнул, что пока Россию возглавляет Путин, Украина не сможет вернуть Крым. «Он проще отдаст Кремль, чем отдаст Крым. Значит, продолжать пытаться с ним договориться про Крым нельзя. (...) Значит, нужно давить — это единственная стратегия как Украины, так и мирового сообщества. Мы должны на него давить, не дать ему стабилизировать политическую, экономическую, социальную ситуацию внутри России», — сказал украинский режиссер.

Ранее Сенцов поблагодарил президента Путина за объединение Украины и украинцев. По его словам, он испытывает ненависть в отношении российского лидера, однако все равно ему благодарен. Объединяющая роль президента России заключается в том, что он стал врагом для Украины, считает режиссер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!