От объявившего себя трансгендерной женщиной певца отказались родители

От певца Оскара (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), объявившего себя трансгендерной женщиной Скарлетт, отказались родители. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Она рассказала, что не поддерживает контакт с родителями, а остальные родственники давят на нее и вынуждают отказаться от фамилии. «Я считаю, что только один человек вправе лишить меня принадлежности к моей фамилии — это мой отец. Если он примет такое решение, что не хочет более меня знать и видеть, я публично сделаю это», — написала артистка.

По словам Скарлетт, ее признание в том, что она трансгендерная женщина, произвело эффект разорвавшейся бомбы. «Я понимаю, что моим родителям сейчас непросто от всего этого ненужного внимания. Мой отец всегда был для меня хорошим отцом, и тут нет его упущения в воспитании. Моя идентичность к женскому полу была во мне, насколько я помню, лет с трех», — поделилась певица.

Скарлетт пояснила, что в настоящее время хочет лишь писать песни и выступать с ними на сцене. «Разве я несу кому-то зло, причиняю кому-то вред, пользуясь своим правом прожить жизнь так, как я этого хочу?» — задалась вопросом исполнительница.

О том, что Оскар объявил себя трансгендерной женщиной, стало известно 20 февраля. Тогда Скарлетт рассказала, что в 2018 году переехала в США, где продолжает заниматься музыкой.

Оскар стал популярен в начале 2000-х годов. Среди наиболее известных хитов артиста — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».

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