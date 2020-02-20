Исполнитель хита «Между мной и тобой» объявил себя трансгендерной женщиной

Российский певец Оскар (настоящее имя — Шамиль Малкандуев) объявил себя трансгендерной женщиной. Об этом сообщает издание «Открытые».

Теперь исполнитель хита «Между мной и тобой» называет себя Скарлетт. «Я никогда не стеснялась своей женственности и не прятала ее. Поэтому в школе было очень сложно ассимилироваться и найти друзей. Благодаря увлечению музыкой мне удалось создать свою вселенную и не позволять обыденности захватить меня», — поделилась артистка. Она пояснила, что после переезда в Москву ей стало легче быть собой, однако из-за внешнего вида на нее иногда нападали скинхеды.

Скарлетт призналась, что в определенный момент жизни погрузилась в религию и думала завести семью. Она объяснила подобные мысли внутренним поиском и ощущением собственной грешности. «Если ты человек с "нормальной ориентацией" с точки зрения религии, то имеешь право наслаждаться сексом в браке, имеешь право любить. Но если ты не испытываешь интереса к противоположному полу, ты для многих священнослужителей автоматически будешь гореть в аду. Но разве у человека можно отобрать право на любовь?» — отметила исполнительница.

Она рассказала, что в 2018 году переехала в США, где продолжает заниматься музыкой. Скоро у певицы выйдет трек CHOCOLATE, который она надеется представить в России.

Оскар стал популярен в начале 2000-х годов. Среди наиболее известных хитов артиста — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».

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