В России отреагировали на призыв американцев наказать Москву и Путина санкциями

Американские политики, призвавшие наказать санкциями Москву и президента России Владимира Путина, страдают манией преследования, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Его цитирует RT во вторник, 25 февраля.

«Американское сообщество больно: у них мания преследования, и она касается России. Что делать с этим состоянием? Его лечить надо», — отреагировал он.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозу новых антироссийских санкций, заявил о маниакальном упорстве американских политиков в деле голословных обвинений в адрес России. Он в очередной раз напомнил, что Москва не вмешивается во внутренние дела других государств.

Якобы вмешательство российской стороны в президентские выборы 2020 года стало причиной обращения членов Демократической партии сената к госсекретарю и министру с просьбой ввести новые ограничения против РФ.

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