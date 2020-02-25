Российским абитуриентам предложили дать 50-процентную скидку на транспорт

Депутат Госдумы Василий Власов обратился в Минтранс с предложением предоставить российским абитуриентам 50-процентную скидку на транспорт. Копия письма оказалась в распоряжении RT.

Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть возможность введения скидки на авиа/железнодорожные билеты для поступающих в вузы молодых людей. Депутат отметил, что для россиян, которые хотят поступить не в своем регионе, транспортные расходы достаточно велики. По его словам, это может стать препятствием для получения образования.

Власов также напомнил, что сейчас в России есть льготы на приобретение железнодорожных билетов для школьников и студентов. Однако абитуриенты не имеют такой возможности, подчеркнул он.

Ранее дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова заявила, что мнение о доступности только богатым россиянам образования за рубежом и в лучших вузах России абсурдно. По ее словам, сохраняется много возможностей получить образование и для абитуриентов из простых семей, например, учиться по обмену или хорошо готовиться к вступительным экзаменам.

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