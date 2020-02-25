В России оценили эффект от закрытия заводов на стоимость сахара

Закрытие сахарных заводов в России не приведет к росту стоимости продукта в стране. Это может привести только к незначительным колебаниям стоимости сахара. Такую оценку привели эксперты, опрошенные ТАСС.

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Как пояснил исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков, в России в настоящее время рекордно низкие цены на сахар из-за перепроизводства на протяжении последних лет, больших переходящих запасов и сложностей с экспортом. В связи с этим эффект на цены от закрытия заводов будет небольшим.

Такого же мнения придерживается эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. По его словам, в 2020 году в России вновь ожидается перепроизводство сахара, а на заводы, которые могут закрыться, приходится только несколько процентов от общего объема производства.

Партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что в текущей ситуации на сахарном рынке многие заводы работают «в ноль» или ниже уровня рентабельности. По его мнению, приостановка деятельности нескольких производителей может быть временной и продлится до корректировки цен на сахар. При этом Березнюк полагает, что даже при изменении оптовых цен для покупателей вряд ли что-то изменится.

Ранее Союзроссахар сообщил, что в России из-за низких цен на сахар и убытков несколько предприятий могут остановить работу. Речь шла о Мелеузовском сахарном заводе в Башкортостане, Нурлатском заводе в Татарстане и Товарковском заводе в Тульской области.

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