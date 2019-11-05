Сахарным заводам в России предрекли банкротство

Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает РИА Новости.

Как говорится в материалах к заседанию секции экспертного совета в Совете Федерации, самое сложное положение у компаний, которые не входят в вертикально-интегрированные агрохолдинги.

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ФАС признает, что для потребителей сложилась благоприятная ситуация, позволяющая покупать продукт по выгодным ценам, но она чревата многими опасностями. В том числе речь идет о появлении на рынке доминирующих компаний, которые скупят своих конкурентов. Также возможно закрытие сахарных заводов там, где они являются градообразующими предприятиями.

Объем производства сахара превышает потребление в России с 2016 года. Это привело к накоплению значительных запасов продукта. В сезоне 2019-2020 будет произведено 6,7 миллиона тонн, а потребление ожидается на уровне 5,8-5,9 миллиона.

Чтобы решить проблему, в ведомстве предлагают поставлять сахар на экспорт, что позволит держать стоимость продукта на уровне, достаточном для поддержания производства, и не допустить ухудшения конкуренции. При этом мировые цены на белый сахар также опустились до 11-летнего минимума.

Ранее сообщалось, что фермерам рекомендовали сократить посевы сахарной свеклы, чтобы стоимость сахара вернулась на уровень рентабельности. Вместо них предлагается выращивать сою и рапс. Эксперты предупреждают, что из-за особенностей производства сделать это будет сложно.

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