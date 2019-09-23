Чиновники начали бороться с дешевым сахаром

Из-за перепроизводства в России сахара его стоимость резко сократилась — оптовые цены опустились до уровня 22-22,5 рубля за килограмм, что угрожает рентабельности производства и переработки. Чтобы не допустить этого, власти рекомендуют фермерам сократить посевы, пишет «Коммерсантъ».

В частности, такое предложение от местных властей получили производители Краснодарского края, где выращивается более 20 процентов всей российской сахарной свеклы.

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В письме министра сельского хозяйства региона Федора Дереки сказано, что на внутреннем рынке сложился избыток запасов сахара в миллион тонн. Экспортировать его в настоящее время сложно. Для решения проблемы чиновник предложил снизить посевные площади на 15-20 процентов, заместив их соей и рапсом, которые имеют хороший экспортный потенциал.

В Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) отметили, что в текущем году посевные площади для сахарной свеклы выросли на 1,6 процента, а объем производства сахара ожидается на уровне 6,4-6,7 миллиона тонн. Это на 0,5-0,8 миллиона тонн больше, чем год назад.

Как отмечает Михаил Пак, директор по развитию концерна «Покровский», который управляет сахарными заводами в Краснодарском крае, ситуация с производством сахара в России выглядит угрожающе. Нынешние закупочные цены сводят заработки фермеров и заводов по переработке к минимуму — до двух тысяч рублей с одного гектара. В то же время, по его мнению, предложение чиновников не поможет развитию отрасли в перспективе. Одной из причин станет невозможность быстро переключиться на другие культуры из-за отсутствия техники. Поэтому даже если производители прислушаются и сократят посевы, то через год их площадь возрастет даже выше нынешнего уровня.

В июле сообщалось, что оптовые цены на сахар в России упали до 26,9 рубля, что стало минимальным уровнем за последние пять лет. В августе стало известно, что в мире в среднем сахар также рекордно подешевел. Эксперты отмечали, что цена упала до 11-летнего минимума и находятся на уровне 2008 года.

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