Сотрудники ФСБ и СКР задержали московского прокурора за крупную взятку

В Москве сотрудники управления ФСБ и Следственного комитета России (СКР) задержали прокурора за крупную взятку. Об этом во вторник, 25 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника столичной прокуратуры и его посредника.

«Как установлено, старший помощник Нагатинского межрайонного прокурора получил 1,2 миллиона рублей за то, чтобы не привлекать к уголовной ответственности генерального директора одной из фирм, в которой были выявлены серьезные нарушения трудового и миграционного законодательства», — рассказала Иванова.

Она отметила, что прокурор решением суда арестован на два месяца, посредник взят под домашний арест.

Как сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет о старшем помощнике Нагатинского межрайонного прокурора Иване Сергееве.

23 февраля стало известно, что заместителя главы таможенного поста в аэропорту Шереметьево заподозрили в получении взятки более одного миллиона рублей. По данным следствия, подозреваемый получал взятки от гражданина Китая с июля 2018-го по сентябрь 2019 года. Взамен иностранец провозил товары через границу без уплаты таможенных платежей.

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