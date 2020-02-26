Названа страна с самым большим числом миллиардеров

Китай назвали страной с самым большим числом миллиардеров. В 2019 году в КНР появилось почти в три раза больше богачей с десятизначным состоянием, чем в США, следует из отчета китайской исследовательской компании Hurun.

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Аналитики подсчитали, что по состоянию на 31 января 2020 года в Китае, в том числе в Гонконге и Тайване, число миллиардеров достигло 799 человек, увеличившись за год на 182. В США количество миллиардеров составляет 626, рост за год составил 59 человек.

В настоящее время в Китае больше миллиардеров, чем в США и Индии вместе взятых, сказал председатель и старший аналитик Hurun Report Руперт Хугеверф. Как следует из отчета компании, в Индии насчитывается 137 человек с миллиардным состоянием.

Сильное негативное влияние на китайскую экономику в 2020 году оказала эпидемия коронавируса. По оценке Oxford Economics, из-за вспышки заболевания рост экономики КНР замедлится с 6 до 5,4 процента в 2020 году. Однако, как пишет Reuters, эпидемия способствовала увеличению стоимости акций китайских компаний, которые работают на фармацевтическом рынке, заняты в области онлайн-образования и онлайн-игр, и состоянию их владельцев.

Агентство приводит в пример основателя и гендиректора поисковика Baidu Робина Ли. Акции его видеоплатформы iQiyi взлетели на 8 процентов на фоне вспышки коронавируса. Причиной стал карантин и опасения жителей страны по поводу распространения болезни, из-за которых они либо не могут, либо опасаются покидать дома.

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