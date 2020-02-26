Глава Кабардино-Балкарии обратился к парламенту

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков обратился к парламенту республики, сообщает пресс-служба руководителя региона. Это первое послание Казбека Кокова к депутатам в качестве главы КБР.

Коков отметил, что в основу послания легли стратегические задачи из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. «Именно в русле этих стратегических направлений должна строиться деятельность всех органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в предстоящий период», — подчеркнул он.

Глава республики сперва подвел итоги деятельности за 2019 год, который, по его словам, был позитивным для региона. «Нами выполнены все социальные обязательства, предусмотренные республиканским бюджетом. Была продолжена работа по модернизации здравоохранения и образования, укреплению материально-технической базы культуры и спорта, строительству жилья, объектов социальной сферы, по поддержке социально незащищенных слоев населения», — сказал Коков.

Затем руководитель республики перешел к задачам, которые необходимо решить в текущим и следующих годах. Среди них Коков выделил повышение рождаемости и рост доходов населения. «В конечном итоге мы должны создать в республике полноценную и, главное, эффективно работающую систему поддержки семей с детьми, обеспечивающую им условия для достойной жизни. И нам это под силу», — добавил глава КБР.

Также Коков отметил необходимость развития сферы образования, в частности путем реконструкции и строительства зданий образовательных учреждений. «Наша задача — создавать условия для того, чтобы студенты могли получать современные знания, начать успешную карьеру в родной республике», — объяснил он.

Кроме того, политик призвал заняться увеличением продолжительности жизни, прививая населению привычку заниматься физкультурой и спортом через создание соответствующей инфраструктуры. «Министерству спорта республики совместно с Минздравом, Минпросвещения, местными администрациями нужно серьезно активизировать и систематизировать работу по вовлечению населения всех возрастных групп в систематические занятия физкультурой и спортом», — поставил задачу Коков.

Помимо этого, глава республики заявил о необходимости строительства нового жилья, налаживания дел в сфере ЖКХ и обеспечения экологически приятных условий для жизни. «Наш долг — сохранить и передать будущим поколениям экологически благоприятную республику с ее уникальным природным и заповедным фондом», — объяснил он. Также Коков затронул вопросы экономики, в частности развития агропромышленного комплекса и дорожного строительства.

Казбек Коков был наделен полномочиями главы Кабардино-Балкарии в октябре прошлого года. Врио руководителя республики он стал в сентябре 2018-го, сменив на этом посту Юрия Кокова.

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