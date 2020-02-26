Глава «Россетей» объявил войну «бесхозяйным» сетям

Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский в ходе рабочей поездки в Тверскую область привлек внимание к проблеме «бесхозяйным» электросетям, сообщили в компании.

«Бесхозяйные сети остаются серьезной проблемой электросетевого комплекса. На сегодняшний день свыше 18,5 тысячи линий электропередачи и трансформаторных подстанций не имеют собственника», — отметил Ливинский. По его словам, группа компаний «Россети» готова брать их на баланс и активно занимается этой работой. Так, например, в период с 2017 года по всей стране дочерние организации холдинга «Россети» занялись обслуживанием 4 тысяч подобных объектов.

«Обращаюсь с просьбой ко всем руководителям муниципалитетов, активнее выявлять бесхозяйные энергообъекты, принимать их в собственность и в дальнейшем инициировать их передачу на баланс предприятий "Россетей"», — воззвал Ливинский. «Только такой подход способен обеспечить безопасность эксплуатации и нахождения рядом с линиями и подстанциями, а также гарантировать надежное и качественное электроснабжение российских потребителей», — подчеркнул генеральный директор «Россетей».

Во время визита глава компании в Тверскую область также встретился с жителями города Кимры, чьи дома получают электричество от бесхозяйной трансформаторной подстанции.