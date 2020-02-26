Okko Спорт эксклюзивно покажет матчи MLS и матчи Кубка Суперлиги Аргентины

Мультимедийный сервис Okko приобрел эксклюзивные права на трансляцию в России матчей Major League Soccer (MLS) — профессиональной футбольной лиги, высшего дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде, сообщает пресс-служба сервиса.

В сообщении отмечается, что контракт действует три года, начиная с сезона 2020. Подписчики Okko Спорт смогут посмотреть прямые трансляции основных матчей MLS, доступных для дистрибуции на территории стран Европы.

Для этого в подписке Okko Спорт появится отдельный каталог «Футбол в Новом Свете». В нем будут эксклюзивно представлены матчи в прямом эфире, а также записи игр. Трансляция матчей каталога «Футбол в Новом Свете» откроется 29 февраля игрой «Динамо Хьюстон» против самой титулованной команды MLS — «Лос-Анджелес Гэлакси». Старт трансляции в 23:30 по московскому времени.

Помимо трансляций матчей MLS, в каталоге «Футбол в Новом Свете» будут также доступны матчи Кубка Суперлиги Аргентины, в частности, команд «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» — легендарными клубами Южной Америки, регулярными участниками и победителями континентальных турниров уровня Лиги Чемпионов.

Комментировать матчи будет команда комментаторов спортивной редакции Okko Спорт под руководством Владимира Стогниенко.

«MLS сейчас — одна и самых быстро развивающихся лиг, и интерес к ней постоянно растет. Английская Премьер-лига, безусловно, остается для нас основным предложением, но с появлением каталога "Футбол в Новом Свете" интересные матчи будут в прямом эфире Okko Спорт круглый год, что позволит нам уже этим летом предоставить пользователям еще более выгодную годовую подписку», — руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

Okko — мультимедийный сервис, специализирующийся на создании, стриминге и распространении высококачественного контента. В Okko входит один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko, раздел «Okko Спорт», эксклюзивно транслирующий в России матчи Английской премьер-лиги, Okko Studios и Okko Distribution, занимающиеся продюсированием и дистрибуцией кино, театральное бюро «Okko Театр» и цифровой сервис вертикальных видео Okko Move.