Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Картина Клима Шипенко появится в сервисе 27 февраля, еще до завершения широкого проката. Комедия будет доступна по транзакционной модели на Okko в течение месяца, а после откроется по подписке в Okko и на Start.

«Мы рады представить комедию "Холоп" в Okko. Без сомнения, это одна из главных российских премьер за много лет. Это уникальный случай, когда знаковый фильм можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ещё до окончания широкого проката. Мы с Okko гордимся тем, что продолжаем менять индустрию и предлагать зрителям эксклюзивный контент», — рассказала генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава,

«Холоп» уже официально возглавил список самых кассовых российских фильмов, собрав в прокате более 3 миллиардов рублей. Лента обошла по кассовым сборам «Движение вверх» Антона Мегердичева.

Сюжет фильма выстроен вокруг Гриши, сына крупного бизнесмена, который попадает в XIX век и становится конюхом. Однако путешествие во времени оказывается психологическим экспериментом, устроенным ради перевоспитания персонажа.

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