Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Эвертон» пройдет онлайн

«Арсенал» и «Эвертон» сыграют 23 февраля 2020 года в 27-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ) 2019/2020. Начало матча в 19:30 по московскому времени. Смотрите прямую видеотрансляцию «Арсенал» — «Эвертон» онлайн по сезонной подписке в подарок.

«Арсенал» не проигрывает в чемпионате Англии уже шесть матчей. Правда, из этих шести игр команда Микеля Артеты выиграла лишь 2. Сейчас «канониры» располагаются на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 34 очка в 26 матчах.

«Эвертон» находится на подъеме: команда имеет в активе беспроигрышную серию из 5 матчей, а в двух последних турах «ириски» обыграли «Уотфорд» (3:2) и «Кристал Пэлас» (3:1). Этот рывок позволил команде подняться на 10-е место. У «Эвертона» 36 очков.

Матч первого круга завершился нулевой ничьей. На своем поле «Арсенал» не проигрывает «Эвертону» уже на протяжении 22 матчей. Более того, в последних шести домашних встречах клуб из Лондона забивал «Эвертону» минимум два мяча.

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