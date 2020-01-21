Видеотрансляция матча «Челси» — «Арсенал» пройдет онлайн

В 24-м туре Английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2019/2020 сыграют «Челси» и «Арсенал». Матч состоится 21 января 2020 года и начнется в 23:15 по московскому времени. Смотрите прямую видеотрансляцию игры «Челси» — «Арсенал» онлайн по сезонной подписке в подарок.

«Челси» неудачно провел матч предыдущего тура против «Ньюкасла». Несмотря на огромное территориальное преимущество и множество голевых моментов, команда Фрэнка Лэмпарда потерпела поражение 0:1. «Аристократы» занимают 4-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

«Арсенал» две последние встречи в чемпионате завершил с одинаковым счетом 1:1. Вообще, ничьих у «канониров» больше всех в лиге (11). Команда Микеля Артеты идет на десятой строчке, в ее активе 29 очков.

В матче первого круга «Челси» победил со счетом 2:1 благодаря голам Жоржиньо и Абрахама на последних минутах матча. «Арсенал» в последний раз выигрывал на «Стэмфорд Бридж» в октябре 2011 года. Кроме того, предстоящую встречу из-за дисквалификации пропустит лучший бомбардир «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг.

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