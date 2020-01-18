«Арсенал» на своем поле упустил победу над новичком АПЛ

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 18 января, и завершилась со счетом 1:1. В конце первого тайма канониров вывел вперед Габриэл Мартинелли. Во втором тайме на 83-й минуте равенство восстановил Джон Флек.

«Арсенал» набрал 29 очков и вышел на десятое место в турнирной таблице. В активе новичка премьер-лиги «Шеффилда» 32 очка, команда занимает седьмую позицию.

В следующем туре «Арсенал» 21 января на выезде сыграет с земляками из «Челси». «Шеффилд» в тот же день на своем поле примет «Манчестер Сити».

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