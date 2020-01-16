Игрок АПЛ записал видео с признанием в любви к болельщикам и был разоблачен

Нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» Мойзе Кин записал в Instagram видео с признанием в любви к болельщикам и получил массу негативных комментариев. Об этом сообщает The Sun.

Кин находился за рулем, когда мимо него проехали болельщики «ирисок». Футболист начал снимать, как они копируют его празднование голов, и подписал ролик словами «Я люблю фанатов Эвертона». Пользователи сети заметили, что он едет со скоростью 80 километров в час и одновременно снимает видео.

«Да уж, спасибо тебе за такое вождение!», «Разве это законно? Его нужно лишить прав, ведь он представляет опасность на дороге», «Нужно сосредоточиться на дороге, а не заниматься всякой херней», «Ну и герой! Видимо, очень хочет стать успешным», — писали юзеры, разоблачая его.

После этого футболист был вынужден удалить видео из Instagram.

19-летний Кин является воспитанником «Торино» и «Ювентуса». Летом 2019-го он перешел в «Эвертон». В этом сезоне форвард принял участие в 16 матчах и отличился одной голевой передачей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!