Отраженный вратарем пенальти помог «Тоттенхэму» сыграть вничью с аутсайдером АПЛ

«Уотфорд» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 18 января, и завершилась со счетом 0:0. В первом тайме зрители не увидели голов. На 70-й минуте форвард хозяев Трой Дини не реализовал пенальти. Мяч отразил вратарь «шпор» Пауло Гассанига.

После 23-х туров «Тоттенхэм» имеет в активе 31 очко и располагается на седьмом месте. «Уотфорд» набрал 23 очка и находится на 16-й позиции.

В следующем туре «Уотфорд» 21 января на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Тоттенхэм» днем позже на своем поле примет «Норвич».

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