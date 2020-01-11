«Челси» дома разгромил аустайдера АПЛ

«Челси» на своем поле обыграл «Бернли» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в субботу, 11 января, и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 27-й минуте хозяев голом с пенальти вывел вперед Жоржиньо. В концовке первого тайма Тэмми Абрахам удвоил преимущество синих. В начале второй половины игры Каллум Хадсон-Одои довел счет до крупного.

«Челси» благодаря победе набрал 39 очков и остается на четвертом месте в турнирной таблице. В активе «Бернли» 24 очка, команда находится на 15-й позиции.

В следующем туре «Челси» 18 января на выезде встретится с «Ньюкаслом». «Бернли» днем позже на своем поле примет «Лестер».

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