Человекообразного робота-полицейского показали на коллегии МВД

На расширенном заседании коллегии МВД, проходящем в Москве с участием президента России Владимира Путина, были представлены роботы-полицейские. Видео технических новинок опубликовал Telegram-канал Life Shot.
Человекоподобный робот способен проводить идентификацию людей. Предполагается, что он будет работать в отделах полиции.
Второе устройство черного цвета на гусеницах предназначено для патрулирования улиц. Оно может развивать скорость до 25 километров в час и самостоятельно задерживать преступников.
По словам разработчиков, роботам предстоит пройти тестирование и сертификацию продукции, после этого будет решаться вопрос о внедрении их на службу в МВД.
8 декабря 2019 года МВД сообщило о решении отказаться от закупок роботов-полицейских без объяснения причин.
Ранее ведомство планировало начать использование этих материально-технических средств к 2030 году. Тогда разработчики заявляли, что полиция закупила более 200 роботов.