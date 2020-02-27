Затравленный из-за карликовости школьник отказался от пожертвованных ему денег

Затравленный за карликовость австралийский школьник решил пожертвовать все собранные для него деньги на благотворительность. Об этом сообщает австралийский телеканал NITV.

21 февраля комик Брэд Уильямс (Brad Williams) открыл благотворительный сбор для затравленного в школе девятилетнего Куодена Бейлса (Quaden Bayles) из Австралии на портале GoFundMe. За неделю неравнодушные пользователи сети собрали для него почти 475 тысяч долларов (около 31 миллиона рублей). На вырученные деньги Уильямс планировал свозить мальчика и его мать в парк развлечений Диснейленд, взяв на себя все расходы. Однако ребенок решил отказаться от сотен тысяч долларов и пожертвовать их на благотворительность.

«Мы с сыном приняли решение отказаться от поездки в Диснейленд и отдать деньги в благотворительные организации, потому что в мире есть еще тысячи детей, которым нужна помощь в борьбе с буллингом», — сообщила мать мальчика. Она добавила, что общественные организации распорядятся этими деньгами с умом и помогут предотвратить множество попыток самоубийств среди детей.

Сейчас семья ведет активные переговоры с Уильямсом насчет передачи денег в благотворительные фонды. Известно, что комик уже поддержал инициативу Бейлсов. Мать мальчика также сообщила, что руководство школы, где затравили его сына, согласилось провести с учениками профилактические беседы о взаимоотношениях со сверстниками.

19 февраля в сеть попали кадры, на которых девятилетний Куоден Бейлс из Австралии плачет в машине своей матери и просит убить его из-за издевательств одноклассников. Тысячи пользователей сети откликнулись на его проблему, передали мальчику слова поддержки и осыпали его подарками. В числе неравнодушных оказались и знаменитости: актер Хью Джекман, бейсболист Энес Кантер и комик Брэд Уильямс.

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