Сотрудники ФСБ столкнулись с автомобилем зампреда Госдумы и попали на видео

Baza / Telegram

В Москве сотрудники ФСБ, находясь в машине с полицейскими номерами, столкнулись с автомобилем заместителя председателя Госдумы Ольги Тимофеевой. Видео ДТП в четверг, 27 февраля, публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел еще 24 декабря на Садово-Кудринской улице столицы. Служебный BMW, в котором находилась Тимофеева, столкнулся с Renault ГУВД по Москве, в которой сидел штатный сотрудник спецслужб. У обоих автомобилей были включены «мигалки».

Как отмечает издание, после случившегося водитель зампреда Госдумы пытается защитить свою правоту в мировом суде в Пресненском районе Москвы.

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