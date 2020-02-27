Москвичи спасли трех человек из горящей машины

Людмила Зиновьева / Вконтакте

В московском микрорайоне Северное Чертаново автомобиль на большой скорости влетел в стену тоннеля возле Чертановского проезда и загорелся. Очевидцы опубликовали видео с места инцидента в группе «Чертаново» во «ВКонтакте».

В первом ролике показано происходившее возле дымящегося тоннеля, где собрались несколько пожарных машин и множество местных жителей. На следующих кадрах видны сгоревшая машина и сотрудники экстренных служб.

В публикации сказано, что оказавшиеся неподалеку от ДТП люди помогли пострадавшему водителю и двум пассажирам. Один из пользователей Святослав Ершов написал, что участвовал в спасении, пока не прибыли пожарные, скорая и полиция. По его словам, за несколько секунд до аварии автомобиль на очень большой скорости заехал в тоннель, послышались визг шин от торможения и потом сильный удар. Вместе с друзьями мужчина побежал к месту происшествия.

«Трое парней валялись недалеко от машины, складывалось ощущение, что их сбили. Тела раскидало по всей дороге. Начал осматривать, одного, второго, третьего. Все живые. Один тяжелый. Второй с пробитой головой. Третий с виду целый, но контуженный», — написал москвич.

Ершов добавил, что сначала он с товарищами оттащил пострадавших метров на 20-25 от машины, которая активно горела. Тоннель быстро заполнялся черным дымом. Потом на помощь им пришел таксист и еще несколько человек. Вместе они вытащили участников аварии на улицу.

Другой очевидец Тимур Петров рассказал РЕН ТВ, что людей из огня якобы в одиночку вытаскивал таксист, который ехал позади. «Он ехал за ними, и когда все это увидел, остановился и пошел вытаскивать», — сказал собеседник издания.

Все трое пострадавших находятся в больнице с тяжелыми травмами.

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