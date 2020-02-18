Машина скорой помощи с беременными россиянками перевернулась на трассе

Машина скорой помощи с двумя беременными женщинами, еще одной россиянкой и акушером-гинекологом перевернулась в Салаватском районе Башкирии, сообщает газета «На земле Салавата».

По информации издания, россиянки ехали на обследование в Месягутовскую центральную районную больницу. Авария произошла на трассе рядом с деревней Ахуново. На место инцидента была вызвана другая скорая, однако к моменту ее приезда врач и три пациентки уже уехали на попутном автомобиле.

Никто из участников ДТП не получил травм. Полное обследование женщин будет проведено в больнице в Месягутово.

По предварительной информации, произошла «механическая» авария. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

В конце декабря фельдшер скорой погибла в ДТП в Кемеровской области после того, как водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».

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