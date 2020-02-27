Воспитанник московского детдома попросил Путина о помощи

Ставший одним из первых посетителей тематического детского парка «Остров мечты» в Москве воспитанник детского дома попросил президента России Владимира Путина о помощи. Мальчик хочет вернуться к бабушке, сообщает РИА Новости.

«Я живу в детском доме и хочу попасть домой к бабуле <...> Что мне нужно сделать?» — спросил ребенок у президента, когда тот начал общаться с окружившими его детьми. По информации агентства, один из помощников Путина записал данные мальчика.

Президент также обратил внимание на сломанную руку мальчика. Он спросил ребенка: «А что с рукой?» Тот ответил, что получил травму случайно. Сотрудник охраны сфотографировал воспитанника детдома с президентом на телефон мальчика.

Экскурсию по парку для президента провел мэр Москвы Сергей Собянин 27 февраля. По его словам, объект строился три года на средства частных инвесторов, всего было вложено 1,5 миллиарда долларов. Он уточнил, что это самый большой крытый парк в мире. Во время экскурсии президент пообщался не только с воспитанниками детдомов, но и с членами многодетных, малообеспеченных семей.

Официальное открытие тематического парка в Нагатинской пойме состоится 29 февраля. Стоимость билета будет варьироваться от 1900 до 2900 рублей.

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