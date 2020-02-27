Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический детский парк «Остров мечты» в Москве, где пообщался с воспитанниками детских домов, многодетных, малообеспеченных семей. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 27 февраля.

Путин спросил ребят, нравится ли им кататься на аттракционах. Дети ответили положительно, после чего попросили о совместном фото с главой государства.

Экскурсию по парку для президента провел мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, объект строился три года на средства частных инвесторов, всего было вложено 1,5 миллиарда долларов. Он уточнил, что это самый большой крытый парк в мире.

Официальное открытие тематического парка в Нагатинской Пойме состоится 29 февраля. Стоимость билета будет варьироваться от 1900 до 2900 рублей. Столичные власти рассчитывают, что парк смогут посетить 7,5 миллиона человек в год. На его территории в данный момент находится 27 аттракционов.

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